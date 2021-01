RAI – Nessuna trattativa con Benitez. Gattuso resta saldo in sella ma deve portare risultati. Con lo Spezia pronto il ritorno al 433

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il collega RAI ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Molto probabilmente con lo Spezia Gattuso tornerà al 433. Confermo ogni sillaba di quanto scritto dal Corriere dello Sport, a me risulta ci siano colloqui con Benitez, ma non impostati sulla trattativa. Ho saputo da alcuni agenti FIFA che il Celtic potrebbe essere interessato a Rafa. Lui inoltre non si sente un traghettatore, non firmerebbe per sei mesi ma solo con un progetto ben stabilito.

Il contratto di Gattuso è sulla scrivania di ADL, il badget è quello. Il nuovo mister del Napoli, avrà intorno ai 2 milioni di euro se tutto dovesse andare male. Ecco perché mi sento di escludere Benitez. Ad oggi, ADL è adirato ma pronto a sottoscrivere il rinnovo se le cose dovessero andare bene. Il presidente, dalle prossime partite, si aspetta 9 punti. Gattuso resta saldo in sella ma deve portare risultati.

Malcuit va a Firenze in prestito secco più bonus legati a presenze ed obiettivi e non in prestito con obbligo di riscatto. Llorente andrà gratis ad Udine: l’Udinese si accollerà 700mila euro di stipendio netti più bonus che scatteranno al quinto gol in campionato. Il Tottenham per gennaio potrebbe aver bisogno di un difensore centrale: ci sono 5-6 profili che gli inglesi seguono tra cui anche Maksimovic. Su di lui anche la Lazio che però ha virato su Musacchio del Milan.