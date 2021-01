Di Marzio: “Non c’è ancora un segnale di svolta per Gattuso. Zaccagni? C’è un buon rapporto tra Napoli e Verona”

L’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto espresso:

“A gennaio, eravamo abituati a girare negli hotel, invece, quest’anno è avvenuto tutto online anche se l’ultimo giorno di calciomercato ci sarà qualcosa allo Sheraton di Milano. Le persone vivono quasi con più divertimento il calciomercato che qualche partita. Ci sono state operazioni come quelle di Maradona che oggi non sarebbero state male, pensate a un contratto depositato il giorno dopo all’ultimo giorno di calciomercato, oggi sarebbe stato uno scandalo invece all’epoca non si poteva dire nulla al contratto di Maradona, poi erano altri tempi ora si sta attenti alle PEC. Tante operazioni del Napoli sono sfumate in extremis, come accadde con Politano, sono stato protagonista di molte trattative che poi non sono andate a buon fine”.

“Gattuso? Non c’è un segnale di una svolta imminente che possa accadere in questo momento. Per un presidente è normale che dopo una brutta sconfitta pensi subito a un cambiamento ma poi a mente lucida capisci di agire con calma. Le ultime due partite, soprattutto quella contro il Verona, sono state brutte. Non è un Napoli tutto da buttare, ci vuole più equilibrio: una scossa”.

“Malcuit e Llorente in uscita? Credo che lasceranno il Napoli. Su Llorente ci sono le ultime cose da riguardare con il Napoli ma che sicuramente si risolveranno e andrà all’Udinese, la stessa cosa è per Malcuit ci sono dei dettagli da limare del tipo bonus ma nulla di che e alla fine si trasferirà a Firenze. Zaccagni? Tra Napoli e Verona c’è un bellissimo rapporto e magari si potrà dire che c’è una corsia preferenziale ma non accadrà la stessa trattativa di Rrahmani, il quale è stato acquistato già da gennaio effettuando anche le visite mediche per poi arrivare a giugno”.