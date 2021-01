Coppa Italia, emergenza Spezia: contro il Napoli non ci saranno Nzola e Saponara

Il prossimo impegno di stagione per il Napoli sarà la partita di Coppa Italia contro lo Spezia. La partita in programma per giovedì al Maradona, deciderà la squadra che passerà in semifinale di coppa. Come scrive il quotidiano Il Secolo XIX, mister Italiano dovrà fare a meno di due pedine importanti contro il Napoli: Nzola e Saponara.

Su Nzola: “Il francese è fermo per un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra, nel mini ritiro a Roma non si è mai allenato con la squadra. Come si apprende, difficilmente sarà in campo con il Napoli, si spera di riaverlo domenica contro l’Udinese“.

Su Saponara: “Nell’ultimo giorno di rifinitura è uscito anzitempo dalla partitella per un problema muscolare. Sono escluse lesioni ma mancherà in Coppa Italia. Da valutare anche Ismajli e Piccoli”.