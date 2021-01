Bargiggia: “La crisi del Napoli è più colpa di De Laurentiis che di Gattuso. Il patron è arrabbiato, ma non prende decisioni”

Paolo Bargiggia, giornalista italiano, ha lasciato una nota sul proprio sito ufficiale riguardo la situazione del Napoli:

“La crisi del Napoli è più colpa di De Laurentiis che di Gattuso, il silenzio del patron sul rinnovo dell’allenatore non aiuta la squadra. L’allenatore ci sta mettendo sempre la faccia, l’entusiasmo. Sta provando di tutto per scuotere la squadra. È vero che il non riuscirci ovviamente lo penalizza. Il fatto di giocare sempre con lo stesso modulo il 4-2-3-1 o di cambiare poco è un’altra chiave di lettura sul suo lavoro. Ma è peggiore il silenzio di De Laurentiis, che non prende una posizione. Un silenzio rivelatosi anche dopo la finale di SuperCoppa persa a Reggio Emilia contro la Juventus. Di De Laurentiis sono stati riportati spifferi e confidenze, ma mai una presa di posizione ufficiale. Adesso raccontano che il patron è arrabbiato, sia con Gattuso che con Giuntoli, il direttore sportivo. Non capisco però cosa si possa imputare a Giuntoli, che pure ha portato avanti le operazioni di mercato di qualità con grande coerenza”.