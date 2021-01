Finita l’emergenza in attacco: Osimhen a pieno regime, può subentrare contro il Verona

Il Napoli recupera Victor Osimhen. Un rientro che sembrava interminabile, ma nella lista dei convocati di ieri sera di Gattuso, finalmente la buona notizia per gli azzurri. Dopo il prolungato problema alla spalla e l’ansia per il Covid, il Napoli torna a contare sul nigeriano, vero e proprio uomo simbolo del mercato estivo e valore aggiunto di questa squadra. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, oggi potrebbe già accumulare minuti subentrando nel secondo tempo contro l’Hellas, con Petagna dal primo minuto. Anche Mertens è pienamente recuperato, e Gattuso può considerare finita l’emergenza in attacco.

