Secondo i colleghi del Sunday Mirror il terzino italo-brasiliano, Emerson Palmieri, non si muoverà dal Chelsea.

Il calciatore ex Roma, accostato al Napoli in questa sessione di mercato, sembrerebbe destinato alla permanenza in casa blues. Anche il West Ham si era mosso sulle tracce del calciatore della nazionale italiana ricevendo di risposta un secco no da parte del Chelsea che non intende privarsi del laterale.