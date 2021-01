Venerato: “Attesa per gli esami cardiopolmonari di Osimhen, potrebbe essere convocato per Verona e giocare giovedì!”

Ciro Venerato, noto giornalista di RAI Sport ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, facendo il punto della situazione in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato alla nostra redazione:

“Osimhen tornerà ad allenarsi in gruppo dopo gli esami cardiopolmonari. Superati questi esami, giocherà anche la partitella. Non è escluso, anzi, che possa anche essere convocato per Verona. Ovviamente se dovesse partire per la trasferta scaligera lo farà solo per tornare a respirare l’aria del gruppo squadra, mentre se tutto dovesse andare per il verso giusto ritroverebbe il campo verde giovedì in Coppa Italia conto lo Spezia.

L’Udinese ha ribadito ieri sera che non aspetterà oltre lunedì per Llorente. Gli azzurri, alla luce di quanto fin qui vi ho raccontato, credo che diranno di sì agli scaligeri. Il Napoli cederà lo spagnolo a titolo gratuito ma è previsto un bonus da 500mila euro legato sia alle presenze che ai gol. Il bonus per i gol scatterebbe al settimo gol. Questa accelerata in questa operazione dimostra che le condizioni di Osimhen fanno ben sperare. Lo Spartak Mosca ha offerto 5 milioni per Malcuit, mentre il Napoli spara 9 per averne 7. Gli azzurri vogliono darlo via definitivamente ma bisogna vedere quella che è la volontà del ragazzo. Il Benevento farebbe una operazione in prestito con diritto di riscatto.

Ci sarà un turnover minimo, con Hysaj e non Mario Rui a sinistra. In porta ci sarà Meret, con Petagna davanti visto che Mertens non è al top”.