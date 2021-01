Graziani: “Corsa allo Scudetto? Juve-Napoli sarà decisiva. Il problema dei partenopei è l’autostima”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex calciatore Ciccio Graziani. Ecco quanto riportato:

“Credo che per la corsa allo Scudetto, il match da recuperare tra Juve e Napoli possa incidere molto. Nel caso in cui dovessero vincere i bianconeri potranno rilanciarsi. La distanza resterebbe importante, ma i bianconeri sono capaci di fare qualsiasi cosa. Anche gli azzurri si rilancerebbero in caso di vittoria. Il problema del Napoli è l’autostima, è una squadra che ha il diritto di poter lottare per lo Scudetto”.

“Quella parola sembra quasi un tabù. Si ha sempre paura che il tifoso possa reagire male e questo non mi sembra giusto. Se i partenopei fossero stati più bravi e fortunati in Supercoppa si sarebbero aggiudicati quel trofeo, perché ha creato le migliori occasioni da gol. Szczesny è stato il migliore in campo e questo la dice lunga su quello che ha fatto il Napoli. Non so perché sia stato poi premiato Cristiano Ronaldo che ha segnato solo quel gol fortunoso”.