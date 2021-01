Villas Boas su Milik: “Felice per il suo acquisto, sarà già convocato per il Monaco! Partirà dalla panchina”

Il tecnico del Marsiglia, André Villas-Boas, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monaco. Tra gli argomenti affrontati c’è stato anche l’acquisto di Arek Milik. Ecco quanto evidenziato:

“Sono chiaramente molto contento per l’arrivo di Milik, cercavamo un giocatore in quella posizione da quest’estate. È un giocatore che darà più presenza in area di rigore. Sarà convocato per la partita col Monaco ma non sarà titolare.

Vediamo se potremo concedergli un po’ di minuti a partita in corso, anche perché nell’ultimo periodo al Napoli non ha giocato e gli mancano i minuti sulle gambe. Servirà tempo affinché trovi il ritmo partita”.