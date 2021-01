Szczesny: “Col Napoli abbiamo dimostrato di avere voglia di vincere trofei”

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha parlato ai microfoni di Sky della vittoria in Supercoppa ottenuta ai danni del Napoli. Di seguito, le sue parole:

“Col Napoli abbiamo dimostrato che questa squadra ha ancora voglia di vincere trofei, abbiamo fame e non ci vogliamo fermare qua. Ho festeggiato poco la Supercoppa perché dovevo fare l’antidoping e mi hanno portato subito via. Bisogna recuperare posizioni in classifica. Dobbiamo lottare per lo scudetto fino alla fine. Il Bologna è una bella squadra, conosco da tempo anche Skorupski perché abbiamo giocato insieme alla Roma. Paulo Sosa ct della Polonia? Ho chiesto informazioni a Bernardeschi che lo ha avuto a Firenze, me ne ha parlato molto bene”