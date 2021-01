Carlo Alvino, noto giornalista, ha parlato in diretta ai microfoni di Sportitalia in merito al calciomercato del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli è al momento al terzo posto con una partita in meno e può ancora giocarsela su tutti i fronti. Per quanto riguarda la questione calciomercato su Malcuit in questo momento pare esserci qualcosa con il Benevento”.