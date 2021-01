Rinnovo Gattuso il prima possibile: sale l’ingaggio e nuova scadenza

Come già prestabilito, nonostante la sconfitta in Supercoppa, Rino Gattuso rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Come si legge su Il Mattino di oggi, De Laurentiis e il tecnico calabrese si incontreranno appena possibile per mettere nero su bianco l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 2023. Trenta giugno 2023, è questa la nuova scadenza, senza clausole o opzioni per il terzo anno. L’ingaggio annuale salirà a 2,4 milioni più bonus, con la gestione a metà dei diritti d’immagine. De Laurentiis è sicuro di avere il Napoli nelle mani dell’uomo giusto.

