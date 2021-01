Andrea Agnelli non sarà al Mapei Stadium per la Supercoppa tra la sua Juventus e il Napoli. L’ufficialità arriva dai colleghi di Calcio E Finanza: il presidente bianconero, infatti, sarà impegnato con Stellantis, la neonata multinazionale dell’automotive nata dalla fusione tra PSA e FCA, di cui è membro del CdA ma anche del Remuneration Committee e del Governance and Sustainability Committee.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI