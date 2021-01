Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione terzini in casa Napoli ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli non prenderà un terzino in questo mercato invernale, anche vendendo Malcuit. Questo vale anche per Jnior Firpo, che il Barcellona potrebbe far partire in al prestito al Milan”.