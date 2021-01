Sfuma Malcuit al Parma: i gialloblù hanno scelto Conti del Milan

Un mercato imprevedibile quello di gennaio, e le sorprese arrivano dal Parma, attivissimo in queste ore. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere di Mezzogiorno, il Parma era forte su Malcuit per il ruolo di terzino destro, ma i gialloblù stanno virando su Andrea Conti del Milan. Sul francese, oltre all’interesse della Ligue 1, ci potrebbe essere quello della Fiorentina, che a destra cerca un sostituto di Lirola venduto al Marsiglia.

