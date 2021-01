Il Napoli farà colpi in entrata ma soltanto a giugno: prima deve sfoltire la rosa e abbassare gli ingaggi

Il Napoli è molto attivo sul mercato, ma prima deve pensare alle uscite. Come scrive il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, i nomi più caldi come quelli di Junior Firpo o Zaccagni, sono affari che ben interessano al Napoli, ma non a gennaio. La priorità degli azzurri, in questo momento, è di sfoltire la rosa per abbassare il monte-ingaggi. Malcuit ha pretendenti in Francia, Llorente è stato reintegrato in rosa per l’emergenza in attacco, mentre Ghoulam è l’unico per cui la sua cessione potrebbe liberare un posto già a gennaio in entrata, sia per ingaggio che valore del cartellino. Il Napoli vuole un esterno basso e un centrocampista, ma con calma.

