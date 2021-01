SportItalia – Octavio, il Napoli si inserisce nella corsa: il brasiliano è in scadenza di contratto

Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli riguardanti un interessamento per Otávio. Alfredo Pedullà, ha dichiarato ai microfoni di Sportitalia che anche il Napoli si è inserito alla corsa per il fantasista del Porto. Il calciatore sembra essere vicino alla Roma ma il Napoli monitora la situazione con attenzione.

Il classe ’95 è in scadenza e fa gola a tante squadre in Italia e in Inghilterra. In Italia, la Roma è quella che si è mossa con concretezza seguita in fila da Milan, Juventus e Napoli. Il calciatore brasiliano gioca sulla trequarti, ruolo che in questo momento è coperto da Zielinski. Il Napoli segue con attenzione, soprattutto in ottica futura.