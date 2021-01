Condò: “Forse sarebbe stato opportuno non postare la foto di Callejon sui social: bisogna pensare che molti gridano ‘vergogna’ per motivi futili”

Paolo Condò, giornalista e opinionista italiano, ha parlato ai microfoni di Sky al programma Calciomercato – L’originale per parlare della foto di Callejon girata sui social dopo la partita contro il Napoli:

“Ci sta che il Callejon abbia voluto fare una foto con vecchi amici. Forse sarebbe stato opportuno non postarla sui social, perché siamo in un’epoca in cui alcuni gridano vergogna e indignazione per motivi futili e normali come questi. Io di certo con un caro amico avrei pensato a scambiare due chiacchiere piuttosto che scattarmi una foto con lui”.