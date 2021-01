Ambrabat: “Ho rifiutato il Napoli perché colpito dalla Fiorentina. Callejon farà il gol dell’ex”

In occasione di Napoli-Fiorentina, il Corriere dello Sport ha rilasciato un’intervista a Sofyan Amrabat, centrocampista viola che in estate ha rifiutato anche il Napoli per firmare con la squadra di Firenze. Queste le sue parole:

RIFIUTO AL NAPOLI – “Sono venuto a Firenze perché la Fiorentina, e Commisso in particolare, mi hanno dato la sensazione di volermi più di tutti. Sono stato colpito dalle ambizioni del club, oltre che dalla città e ai tifosi. Ma non è stata una decisione semplice: erano state positive anche le conversazioni con Giuntoli e Gattuso per il Napoli che con Maldini e Boban per il Milan. Ma ho seguito il mio istinto e ho scelto la Fiorentina.”

VECCHI AMICI – “Ritroverò Rrahmani? È un calciatore importante oltre che una persona di spessore, ma nel suo ruolo c’è tanta concorrenza: da Koulibaly a Manolas che sono campioni straordinari, ma Amir riuscirà a trovare spazio”.

IL GOL DELL’EX – “Callejon l’arma in più della Fiorentina? Tutti vogliamo vincere, Callejon è un uomo oltre che un atleta straordinario: credo che contro il Napoli segnerà”.