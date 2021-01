Riecco Mertens! Mezz’ora con la Fiorentina poi obiettivo Juventus: il belga vuole essere titolare

Una mancanza fondamentale fino a qui per il Napoli, ma Dries Mertens è pronto a tornare in campo e vuole farlo da protagonista. Il problema alla caviglia è ormai alle spalle e il lunch match di domenica contro la Fiorentina è il test perfetto per tornare a calcare l’erba. L’obiettivo, scrive La Repubblica, è quello di giocare una buona mezz’ora contro i viola sia per dare una mano alla squadra sia per ritrovare il giusto ritmo partita. E deve farlo in fretta, perché Ciro ha un obiettivo ben chiaro in testa: essere titolare mercoledì in Supercoppa contro la Juventus.

