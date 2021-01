Mandato, agente FIFA: “Milik convinto dal Marsiglia per non perdere l’Europeo. L’arrivo di un terzino dipende da Ghoulam”

Tommaso Mandato, agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione Arena Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Finalmente la situazione legata a Milik sta per trovare uno sbocco, credo che Milik si sia convinto del Marsiglia, perché ha capito di aver messo gli Europei in forte rischio. Si parla molto di un esterno sinistro, però in rosa ci sono parecchi terzini. In quella zona del campo il Napoli deve pensare prima a cedere. Prenderei un mancino solo in caso di addio di Ghoulam, ma sappiamo che la cessione dell’algerino è condizionata dal suo ingaggio alto”.