La Fiorentina con la coppia Callejon-Ribery per affrontare il Napoli

La partita tra Napoli e Fiorentina ha un ex di rilievo come José Callejon in copertina. Come scrive il Corriere Fiorentino, dopo l’assist a Vlahovic nella partita contro il Cagliari, lo spagnolo è pronto a formare una coppia un po’ vintage con Franck Ribéry. Entrambi nascono come esterni puri, ma la loro evoluzione li ha portati a diventare delle punte, che finora hanno avuto il piacere di giocare insieme solo in tre occasioni, contro Roma, Milan e Genoa. Ora, contro il Napoli, i due si preparano a gestire l’attacco di una Fiorentina cha ha bisogno di un filotto di risultati positivi per rilanciarsi in classifica, e chissà che il famoso gol dell’ex non possa arrivare proprio domani.

