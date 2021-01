Emozionante su Rai 1: Fiorella Mannoia canta Pino Daniele con la sciarpa del Napoli legata al microfono

Emozionante gesto di Fiorella Mannoia. La cantautrice, durante lo show televisivo “La Musica che Gira Intorno”, andato in onda su Rai 1, ha interpretato un brano di Pino Daniele, “Sulo pe’ parlà”, dopo un monologo di Alessandro Siani dedicato a Diego Maradona.

“C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare, le nostre storie…la nostra musica”.

Queste le parole della canzone. Un momento dedicato a Napoli e al Napoli, il tutto con una sciarpa del club azzurro legata attorno al microfono.