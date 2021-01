Alvino rivela: “Domani mattina l’esito dei nuovi tamponi. Possibile spostamento d’orario del match Napoli-Fiorentina

La positività al Coronavirus di Fabian Ruiz sta causando non poche apprensioni in casa Napoli. Il giornalista Carlo Alvino, attraverso il proprio account Twitter, ha rivelato alcune possibili decisioni in base a quanto emerso. Ecco quanto scritto:

“Notte di ansia in casa Napoli in attesa della risposta dei tamponi che il gruppo effettuerà più tardi e dei quali l’esito si conoscerà solo domattina. Non è da escludere uno spostamento di qualche ora della gara con la Fiorentina”.

Ricordiamo che il match è in programma per domani alle ore 12.30.

ECCO IL TWEET:

Notte di ansia in casa Napoli in attesa della risposta dei tamponi che il gruppo effettuerà più tardi e dei quali l’esito si conoscerà solo domattina. Non è da escludere uno spostamento di qualche ora della gara con la Fiorentina. — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 16, 2021