De Maggio: “La situazione di Osimhen non è così grave ma il COVID non permette di visitarlo”

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, si è espresso a proposito delle condizioni di Osimhen nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura della stessa emittente diretta da quest’ultimo. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Da quello che mi arriva, la situazione di Osimhen non sarebbe in realtà così grave. A causa del Covid non è stato possibile visitarlo dallo staff sanitario del Napoli. Appena sarà guarito il dott. Canonico, che poi interverrà da noi per spiegarci le condizioni del giocatore”.