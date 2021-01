Discussione a Canale 21, l’agente di Insigne: “Qualche giornalaio parla di rinnovi e incontri!” (VIDEO)

Nel corso de Il bello del calcio, trasmissione televisiva a cura di Canale 21, è intervenuto l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Intervengo perché devo chiarire alcune cose. C’è qualche giornalaio, e lo ripeto, che ha scritto che tra me e la società c’è stato uno scontro a causa di una richiesta di uno stipendio troppo alto per il rinnovo di Lorenzo. Cosa non vera, non c’è stato nessun incontro! Tra l’altro è stato detto che io ho parlato male dei compagni di Lorenzo. Non è vero nemmeno questo, ho solo detto che, se tutti avessero lo stesso atteggiamento di Gattuso, il Napoli avrebbe fatto ancora meglio”

A questo punto è intervenuto il collega Mario Sconcerti puntualizzando: “Scusi Pisacane, ma lei non può intervenire senza spiegarci con chi ce l’ha. Mi vuole dare del giornalaio, va bene. Ma mi dica con chi ce l’ha!” Non si è fatta attendere la risposta del procuratore il quale ha dibattuto: “Non ce l’ho con voi in studio. Ma qualcuno di una testata nazionale importante ha scritto determinate cose e mi sono sentito in dovere di intervenire per chiarire”.

“Qualche settimana fa ho dovuto smentire, ed è uscito su un giornale nazionale, l’articolo di un napoletano che ha scritto che noi avevamo avuto un incontro con il Napoli e che avevamo imbastito trattative per il rinnovo di Lorenzo. Notizia priva di fondamento! Mi è stato chiesto se quando si commette un errore c’è bisogno di attributi, al ché io ho risposto che se tutti i calciatori reagissero come reagisce mister Gattuso, non ci sarebbe bisogno di cacciare fuori gli attributi. La domanda che mi è stata rivolta, non era sul Napoli, si parlava di calcio in generale e parlavamo di un errore di un giocatore del Cagliari.

Ritengo che il Napoli stia facendo un campionato giusto, è a nove punti dalla prima. Non ha una rosa ampissima, ma ha tutti grandi campioni. Logico che se ti mancano Koulibaly, Mertens ed Osimhen non hai gli stessi rimpiazzi. Quando le cose vanno male, i tifosi sono abituati a dire che Gattuso deve andare via, Insigne deve giocare alla playstation eccetera. Questo è un anno particolare, per tutti e lo è anche per il Napoli ma hanno tutti per uscire fuori da questo momento. I giocatori smanettano troppo? Non ci sono negli spogliati non saprei (ride, ndr).

IL VIDEO: