Lirola ha ricevuto l’ok per effettuare le visite mediche con il Marsiglia. Malcuit verso la Fiorentina?

Il terzino destro della Fiorentina, Pol Lirola, non è andato nemmeno in panchina nella sfida contro il Cagliari. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, lo spagnolo ha ricevuto l’ok per volare in Francia ed effettuare le visite mediche con il Marsiglia.

La Fiorentina è alla ricerca di un terzino per sostituirlo e uno dei nomi più caldi è quello di Kevin Malcuit. Il francese è in uscita del Napoli e l’interesse della Fiorentina è vivo.