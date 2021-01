Gennaro Gattuso ha commentato l’atteggiamento dei suoi ragazzi, specificando su cosa dovrebbero migliorare:

“Oggi i giovani devono imparare a smanettare di meno, a stare meno dietro i social. Già è difficile giocare in una piazza come Napoli, bisogna evitare di spendere le energie a leggere le str****te che si dicono in giro e pensare a cosa dobbiamo fare, solo così possiamo migliorare“