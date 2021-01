Il Napoli recupera Mertens per la partita contro l’Udinese

In un Napoli che crea ma fa tanta fatica a segnare, ecco che il recupero dall’infortunio degli attaccanti diventa un passo fondamentale per questa squadra. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, la buona notizia per gli azzurri è il rientro di Mertens in vista della partita contro l’Udinese. Il belga dovrebbe essere convocabile e dovrebbe venire in panchina con la squadra: ancora troppo presto per vederlo schierato dal primo minuto. Ma sia a livello tecnico che caratteriale, la squadra di Gattuso potrebbe riacquistare molta fiducia, anche sotto porta.

