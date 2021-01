Pari, entourage Zaccagni: “Napoli interessato, sarebbe un passo importante per la sua carriera. Non si muoverà fino a giugno”

A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto Fausto Pari, membro dell’entourage di Zaccagni. Ecco quanto evidenziato:

“Napoli? Ha avuto un passaggio a vuoto ma sta crescendo, io credo che possa fare una stagione importante. Deve giocare ancora una partita, può dare fastidio a tutti.

Inter? Sicuramente è una squadra accreditata per lottare fino alla fine ma non è l’unica. Non dobbiamo dimenticare che siamo in un anno strano, questa pandemia ha cambiato tutto.

Zaccagni? L’interesse delle squadre è frutto di quanto sta facendo in questi anni. L’anno scorso è maturato, quest’anno si sta confermando ad alti livelli. È stato attenzionato anche dal Napoli, vedremo. Presumo che fino a fine anno non si muoverà. Anche a noi arrivano segnali.

Napoli in pole per Zaccagni? Chiaramente entro fine anno potrebbe essere il momento di fare un passo avanti verso piazze più prestigiose.

Al posto di Fabian Ruiz? Per me Zaccagni è una mezzala propositiva, poi Juric gli ha inventato questo ruolo che va bene uguale perché può fare anche più gol.

Idea Napoli? Assolutamente non da scartare per lui, per la sua carriera sarebbe uno scatto in avanti importante.

Europeo? Se continua a far così e anche meglio si possono aprire porte che in questo momento sono chiuse. Penso comunque che Mancini abbia già scelto chi portare all’Europeo. Certo, se continua a fare bene così magari un occhio in più…“.