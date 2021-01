Alvino sicuro: “ADL ha dato mandato a Giuntoli di sfoltire l’attacco. Il Napoli farà solo mercato in uscita”

Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, sulla prossima sessione di mercato. Il giornalista napoletano si è espresso su quello che sarà il mercato del Napoli, ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli farà mercato in uscita anche se lascerei un lumicino acceso per quello in entrata. Normalmente il tifoso non vorrebbe sentirselo dire ma De Laurentiis ha dato mandato a Giuntoli di sfoltire l’attacco ed operare in uscita“.