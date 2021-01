Dalla Nigeria – Il Napoli ha multato Osimhen, decurtato lo stipendio mensile: spuntano le cifre

Secondo quanto riferito dal portalre Score Nigeria, il Napoli avrebbe ufficialmente multato Victor Osimhen per i festeggiamenti in Nigeria che gli hanno poi procurato la positività al Coronavirus. L’atteggiamento dell’attaccante non è per nulla piaciuto a De Laurentiis e Gattuso.

La cifra della multa del numero 9 pare ammontare a 250mila euro, Osimhen che adesso dovrà anche rallentare il recupero dal suo infortunio, visto che si troverà in isolamento nel suo appartamento fino a quando non risulterà negativo.