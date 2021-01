Cagliari-Napoli, i convocati: ancora out Koulibaly e Mertens, novità in attacco!

Il Napoli domani alle ore 15 torna in campo contro il Cagliari per la 15esima giornata della Serie A Tim. Tramite i propri canali ufficiali, la società ha reso nota la lista dei convocati per la sdifa contro i sardi:

I convocati azzurri:

Meret, Ospina, Contini.

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.

Lozano, Petagna, Politano, Llorente, Insigne, Cioffi (attaccante Primavera classe 2002, maglia numero 58).