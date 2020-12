Fedele: “Rrahmani miglior tesserato del Napoli 2020! Con Milik a disposizione la posizione in classifica sarebbe diversa”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo e storico manager dei fratelli Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata odierna della trasmissione “Marte Sport Live”, in onda sulle frequenze di Radio Marte. Fedele ha eletto con una buona dose di ironia il miglior tesserato del Napoli nel 2020 e ha parlato di Arek Milik.

“Chi è stato il miglior tesserato del Napoli nel 2020? Amir Rrahmani. Nessuno lo ha visto, potrebbe essere anche da 10 e lode e non lo sappiamo”.

“Dries Mertens e Lorenzo Insigne hanno segnato dei gol bellissimi quest’anno? Io ricordo in particolar modo il gol di Arkadiusz Milik su rigore in Coppa Italia: ce l’avete presente. A mio avviso, un gol va considerato anche nel suo ‘peso’, nell’importanza, nel suo essere decisivo. Peccato che il polacco non sia a disposizione di Gennaro Gattuso: con l’ex Ajax attivamente in rosa, oggi il Napoli avrebbe una posizione diversa in campionato“.