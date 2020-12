Auriemma: “Se fossi il Napoli ci penserei prima di dare via Llorente, può dare anche più di Petagna”

Il noto giornalista Raffaele Auriemma durante la trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda sulle frequenze di Radio Marte, ha detto la sua sulla situazione in uscita nel mercato di gennaio, Auriemma si è lasciato andare ad una considerazione singolare su Fernando Llorente. Di seguito il commento del giornalista:

“Se fossi il Napoli ci penserei due volte prima di dare via Llorente. Un giocatore della sua esperienza non può andare via così, riuscendo magari a farlo rientrare nelle rotazioni potrebbe dare qualcosa in più di Petagna. E poi che fai? Lo vendi alla Juventus? E se poi ti segna contro in Supercoppa? Il Napoli si ritroverà a mangiarsi le mani e non solo”.