Gattuso: “Eravamo scarichi, ma ci sta. Il mio problema ha influenzato anche i ragazzi”

Nel corso del post partita di Napoli-Torino Gennaro Gattuso è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Cosa è mancato? Siamo arrivati scarichi, stanchi, con tanti calciatori che ci mancano. Eravamo scarichi fisicamente, ci teniamo il punto stretto. Si poteva fare qualcosa in più, ma negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto tante difficoltà. Siamo scarichi sia mentalmente che fisicamente, ma ci sta, giocando ogni 3 giorni”.

“Sentenza del Coni ci ha dato più energie? Non basta dirlo, bisogna avere fisico gambe e muscoli pronti. Io in primis, voglio fare un appello, quando i ragazzi non si vedono bene allo specchio: affrontate la vita! La vita è bella. In questi giorni il problema che ho avuto ha messo in difficoltà anche i ragazzi. Comunque sono vivo, non sono morto! Ho la miastenia, mi ha reso forte, è la terza volta in dieci anni. Passerà, sarò più bello”.

“Osimhen sarà la manna dal cielo? Non solo lui, ha caratteristiche importanti ma in questo momento non sarebbe stato lui a cambiare tutto. Oggi, ad esempio, non abbiamo sofferto, ma abbiamo fatto troppo poco per segnare. Non siamo brillanti, abbiamo pagato tutti i nostri sforzi fino ad ora”.

“Quanto mi sono stati vicino i ragazzi? Tanto! Negli ultimi due/tre giorni ho un po’ mollato. Non è facile la diplopia, solo un pazzo come me può stare in piedi. Voglio essere sempre cazzuto, è un brutto momento ma bisogna saperlo affrontare. Menomale che sto nel calcio, che è la mia unica vera passione”.