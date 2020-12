Classifica Serie A: Napoli superato dal Sassuolo e fuori dalla zona Champions

Classifica Serie A – Si è conclusa la 14° giornata di Serie A, l’ultimo turno del 2020. Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Torino e perde il terzo posto in classifica. Gli azzurri sono stati superati dal Sassuolo e staccati dalla Roma, usciti vincitrici dalle sfide contro Sampdoria e Cagliari. Il Milan risponde all’Inter: i rossoneri vincono all’ultimo secondo grazie a un gol di Theo Hernandez e mantengono la testa della classifica. L’Atalanta si fa rimontare dal Bologna e non riesce nell’aggancio alla Juventus.

Nella zona retrocessione, le vittorie di Crotone contro il Parma e del Genoa sullo Spezia fanno sprofondare il Torino, adesso ultimo in solitaria. Lo Spezia ora è a solo un punto sopra la terzultima (Genoa), mentre la Fiorentina recupera diverse posizioni e raggiunge il Cagliari al quattordicesimo posto in classifica.

Classifica Serie A, risultati 14° giornata

Crotone-Parma 2-1

Juventus-Fiorentina 0-3

Verona-Inter 1-2

Bologna-Atalanta 2-2

Napoli-Torino 1-1

Roma-Cagliari 3-2

Sampdoria-Sassuolo 2-3

Spezia-Genoa 1-2

Udinese-Benevento 0-2