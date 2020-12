NATALE IN CASA CUPIELLO – Natale in casa Cupiello è una celebre opera tragicomica scritta da Eduardo De Filippo nel lontano 1931. L’opera affonda le sue radici nella tradizione popolare napoletana. Ci offre uno scorcio di vita partenopea nel mezzo dei preparativi per le celebrazioni delle imminenti festività natalizie. L’opera del drammaturgo e poeta napoletano sbarca questa sera su Rai Uno, in una trasposizione filmica, prodotta dal regista Edoardo De Angelis come omaggio al 120° anniversario della sua nascita.

Trama di Natale in casa Cupiello

La storia inizia all’antivigilia di Natale, la mattina del 23 dicembre, quando Concetta moglie di Luca, dà la sveglia al marito dando inizio al primo atto. La famiglia Cupiello è intenta con i preparativi per il Natale. Luca si accinge a costruire il Presepio mentre il figlio Tommasino e il fratello Pasquale ci si mettono d’impegno per rovinare l’atmosfera. La situazione precipita quando la figlia primogenita Ninuccia irrompe improvvisamente in casa comunicando la sua intenzione di lasciare l’attuale marito Nicolino perché si è innamorata di un altro uomo. La madre Concetta non regge il colpo e sviene. In tutto questo trambusto spunta una lettera scritta da Ninuccia nella quale la ragazza confessa il suo tradimento e l’intenzione di fuggire con l’amante. La lettera viene raccolta da Luca e consegnata erroneamente proprio a Nicolino.

Il secondo atto si apre con la riappacificazione di Ninuccia e Nicolino grazie all’intercessione della madre. Alla cena di Natale parteciperà anche Vittorio, amico di Tommasino, nonché amante di Ninuccia. Concetta fa di tutto per evitare l’incontro tra Vittorio e il genero senza riuscirci. Addirittura quest’ultimo, ad un certo punto, riesce a stringere tra le braccia la sua amante. La scena non sfugge a Nicolino, il quale convoca la moglie per sistemare la questione.

Il terzo atto ha luogo tre giorni dopo la vigilia di Natale. Luca, il protagonista, è a letto dopo aver avuto un ictus causato dalle emozioni dei giorni passati. Luca ha un solo desiderio, quello di far riappacificare Ninuccia e Nicolino. Tuttavia, per ironia della sorte è impossibilitato a riconoscere le persone e fa riabbracciare la figlia con l’amante giusto nel momento in cui arriva a casa il genero. La commedia termina con Luca Cupiello che chiede al figlio, per l’ennesima volta, se gli piace il presepe. Stavolta Tommasino non risponde di no.

Natale in casa Cupiello su Rai Uno

Questa sera, martedì 22 dicembre, in prima serata, Natale in Casa Cupiello sbarca su Rai Uno. Si tratta di una trasposizione filmica della celebre opera di Eduardo De Filippo diretta dal regista Edoardo De Angelis. Un omaggio in occasione del 120° anniversario della nascita del celebre drammaturgo e poeta partenopeo. Il film è stato prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction. Vedrà la partecipazione di straordinari interpreti quali Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo.