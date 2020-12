Sky fornisce altre notizie in seguito all’infortunio di Koulibaly nel match di ieri sera perso contro la Lazio. Secondo l’emittente televisiva, il difensore del Napoli dovrebbe stare ai box per circa due o tre settimane. Per il suo infortunio ci vuole molta cautela, come riportato dai medici, anche per via della sua grande presenza fisica.

