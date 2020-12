Venerato: “Confronto tra l’agente di Milik e Giuntoli, il Napoli vuole 18 milioni. Ghoulam via per Emerson Palmieri”

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’esperto di mercato si è concentrato sulla situazione Milik e sull’interessamento da parte del Napoli ad Emerson Palmieri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Per quanto riguarda Milik, il suo agente Pantak è sicuramente a Napoli. Stamattina si è visto con Milik, ma non c’è stato nessun incontro fisico con Giuntoli a Castel Volturno. C’è stato però un lungo colloquio telefonico tra i due. Pantak ha capito che al momento il Napoli non si è mosso di un metro, De Laurentiis chiede ancora 18 milioni. Pantak ha detto a Giuntoli che così non ci sono possibilità che Milik lasci il Napoli a gennaio. Ora il Napoli deve fare una scelta: perderlo a parametro zero a giugno o cercare di venire incontro al giocatore e chiedere una cifra inferiore. Si dice che la Juve, Atletico Madrid e PSG siano interessate a lui. Se non si cede Milik però, sarà difficile fare acquisti anche in entrata”.

“Sul fronte uscite, Ghoulam sogna una big e non vuole andare in squadre minori. Il sogno del Napoli è Emerson Palmieri, ma se il Chelsea chiede soldi, il Napoli non avrà bisogno di liberarsi solo dello stipendio di Ghoulam, ma anche cedere Milik”.