Renica: “Il Napoli non ha il tempo di aspettare Petagna. Osimhen? È un altro Petagna”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Insigne? Capisco il giocatore che con adrenalina possa avere questa tensione. Lorenzo, però, è anche capitano e da allenatore c’è applicazione del regolamento. Oltre il danno c’è la beffa: da ex giocatore condivido quello che ha detto Gattuso. Ma, da allenatore dopo lo rimprovero e lo multo. È anche vero che i comportamenti arbitrali non sempre sono stati uniformi. Il Napoli ha avuto sfortuna, non è da grande squadra attaccarsi alle decisioni arbitrali.

Manca, forse, un attaccante che concretizzi la mole di gioco. Petagna? Si impegna molto, ha una buona prospettiva, ma il Napoli non può aspettarlo. È mancato il giocatore che ti faceva fare la differenza lì davanti. Osimhen è un altro Petagna: non abbiamo certezza che arrivi a doppia cifra. Mertens è un giocatore importante, ma manca un giocatore come Higuain o Cavani per vincere lo scudetto“.