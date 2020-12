Classifica Serie A – Si è conclusa questa sera la 12esima giornata di Serie A. Nel posticipo del giovedì, la Roma ha vinto 3-1 contro il Torino e, grazie a questa vittoria, i giallorossi raggiungono quota 24 punti in classifica e superano Sassuolo e Napoli. Il Torino invece adesso è davvero nei guai ed è stato raggiunto anche dal Crotone ultimo in classifica.

Nelle zone alte della classifica, oltre alla Roma, solo l’Inter ha trovato i tre punti, vincendo 1-0 contro il Napoli. Infatti, il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Genoa al Ferraris, e anche Juventus e Atalanta si sono divise la posta in palio, pareggiando 1-1. Il Verona ha perso clamorosamente in casa contro la Samp e la Lazio non vince più, non andando oltre il pareggio a Benevento.

In zona salvezza, solo il Torino ha perso. I tanti pareggi della giornata hanno smosso la classifica anche nelle zone basse della classifica.

Classifica Serie A, tutti i risultati

Tutti i risultati di questa 12esima giornata di Serie A:

Udinese-Crotone 0-0

Benevento-Lazio 1-1

Juventus-Atalanta 1-1

Verona-Sampdoria 1-2

Spezia-Bologna 2-2

Parma-Cagliari 0-0

Inter-Napoli 1-0

Genoa-Milan 2-2

Fiorentina-Sassuolo 1-1

Roma-Torino 3-1