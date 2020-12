Cavani nei guai per una storia su Instagram: rischia un lungo stop!

Arrivano pessime notizie per l’ex attaccante del Napoli, Edinson Cavani. Il calciatore del Manchester United, poco meno di un mese fa era finito al centro della polemica a causa di una storia pubblicata su Instagram. L’ex numero sette azzurro, nella storia ringraziava un amico chiamandolo “negrito”. Questo termine, però, potrebbe costargli caro considerato un termine razzista e non utilizzabile in Inghilterra per le politiche della Premier League.

La punta dello United è stata accusata dalla federcalcio inglese di aver violato la regola E3, affermando che la sua storia fosse “offensiva e/o impropria”. Si legge inoltre che “il commento costituisce una violazione aggravata, che è definita nella regola E3.2, in quanto includeva riferimenti, espliciti o impliciti, al colore e/o alla razza e/o all’origine etnica”.

Il ‘Matador’ già in precedenza aveva posto le sue scuse, ma ora avrà tempo fino al 4 gennaio per difendersi da queste accuse.