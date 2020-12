PAGELLE INTER NAPOLI – Si è concluso il match della 12a giornata tra Inter e Napoli. I nerazzurri vincono 1-0 grazie alla rete su rigore siglata da Romelu Lukaku. Napoli che disputa una grandissima partita e deve arrendersi solo ad un super Handanovic che nega ai partenopei più volte la rete del pareggio. Nel momento dell’assegnazione del rigore c’è stata anche un’espulsione rimediata da Insigne per proteste.

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI

Ospina 5,5: Mai impensierito durante tutta la partita, commette però il fallo che concede il rigore all’Inter. Penalty che verrà poi trasformato da Lukaku.

Di Lorenzo 5,5: Non è nella condizione migliore. Non disputa una partita malvagia ma spreca negli ultimissimi minuti una grande palla gol davanti ad Handanovic che lo ipnotizza.

Manolas 6: Non soffre mai gli attacchi dell’Inter, partita tranquilla per lui e il compagno di reparto che però nulla possono sul calcio di rigore assegnato ai nerazzurri.

Koulibaly 6,5: Tra i più in forma nella compagine azzurra. Lukaku viene praticamente annullato durante tutta la partita.

Mario Rui 6: Mai impensierito sulla sua corsia. Spinge in attacco e tiene bene sia Darmian che Hakimi.

Bakayoko 6: Partita di sostanza al centro del campo. Dimostra la superiorità fisica e tiene bene la posizione. Prende un ammonizione discutibile per un fallo commesso su una ripartenza dei nerazzurri.

Demme 6: Come Bakayoko anche lui disputa una buona partita. La sua geometria è importantissima nel gioco azzurro.

Lozano 6,5: Anche oggi il migliore in campo. Dribbla, calcia, corre e impensierisce in ogni modo la difesa dell’Inter. Spreca una buona occasione, che verrà però vanificata dal fuorigioco per sua fortuna. In sostanza però si conferma il migliore del Napoli in questo momento.

Zielinski 6,5: Anche lui come Lozano è sicuramente tra i migliori. Imprendibile per gli avversari quando porta il pallone da una parte all’altra del campo.

Insigne 5,5: Stava per far venire già San Siro con un colpo di tacco fantastico dove solo Handanovic gli nega la gioia di una magia.

Mertens sv: L’attaccante belga costretto ad uscire dal campo in lacrime per un infortunio alla caviglia (Dal 16′ Petagna 6:

