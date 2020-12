GATTUSO MASSA – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky sull’espulsione di Lorenzo Insigne che ha dato un altro risvolto al match. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Insigne all’arbitro ha detto “Vai a c****e”. Solo in Italia gli arbitri si offendono in questo modo e ti cacciano per questo. Avrei fatto una partita sì ed una no con questo metro di giudizio”

Gattuso è stato una furia al termine della partita persa dal Napoli contro l’Inter in quel di San Siro. Gli azzurri hanno avuto tantissime occasioni per provare a pareggiare il match ma si sono dovuti arrendere ad un super Handanovic che ha blindato il risultato sull’1-1-

INTERVISTA GATTUSO MASSA

“Cosa ho detto all’arbitro? Due minuti prima fai i complimenti al ragazzo e poi lo butti fuori? Solo in Italia ci sono espulsioni per i vaffa! Non esiste che il capitano del Napoli venga espulso per un vaffa! Solo in Italia succede! Chi fa questo mestiere deve capire che una parolaccia scappa! Bisogna avere il tatto e l’intelligenza per capire! Io avrei giocato una partita sì ed una no. Lorenzo ha detto ‘vai a c****e!’. So che il loro lavoro è difficile, però dico che secondo me in una partita così importante l’arbitro non può fare il permaloso. I miei calciatori sono saltati addosso all’arbitro? Mai! Non è mai successo. Non possiamo far passare l’80% delle parolacce, poi svegliarci e far vedere di avere personalità cacciando fuori i calciatori”.

“La partita è stata tattica, ci siamo liberati dopo perché non potevamo dargli campo. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo fatto qualcosa di nuovo costruendo a 3. Meritavamo di più ma va bene così, pensiamo alla Lazio”.

INFORTUNIO MERTENS

“Su Mertens posso dirvi che ha una distorsione alla caviglia e attendiamo i risultati degli esami strumentali”