Facci a Tiki Taka: “Maradona mediocre imbecille, era già morto a 35 anni”

Il giornalista Filippo Facci, ospite della trasmissione Tiki Taka su Italia 1, ha espresso un pesante giudizio su Diego Armando Maradona che ha acceso gli animi in studio, queste le sue parole:

“Andavo a vedere periodicamente a vedere Maradona su Youtube, uno dei pochi che fisicamente potrebbe resistere al calcio di oggi. Tuttavia, come persona aveva dei difetti da mediocre imbecille, che è morto a 35 anni, diversamente da Paolo Rossi che è morto da vivo. Per forza di cosa i napoletani avevano un processo di identificazione in lui che creava deificazione che mi fa venire la nausea. Di Maradona ne riuscirò a parlare tra un paio di anni. Maradona era adorato dai napoletani perché era un mediocre, un drogato e a suo modo anche un ladro, come quando segnò con la mano”