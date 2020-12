Callejon sotto accusa a Firenze, Prandelli in conferenza: “Ho dei dubbi”

Alla vigilia di Atalanta-Fiorentina, Cesare Prandelli, tecnico dei viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto dichiarato:

“Callejon? È un calciatore di caratura a livello internazionale, su questo non ho dubbi. Gli undici sono sulla tenuta fisica, ma comunque abbiamo la possibilità di effettuare cinque cambi. In questo momento può essere sotto le critiche, ma contro il Genoa ha dato due palle gol”.

A Firenze e sui social le critiche per Callejon impazzano: l’ex Napoli non ha ancora trovato la condizione fisica ottimale e non sembra essersi integrato al meglio. Il tutto unito agli scarsi risultati della Fiorentina.