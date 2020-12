Lozano si riprende la scena e convince tutti, Onofri: “Non ci voleva uno scienziato”

Nel corso di ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex calciatore ed opinionista televisivo, Claudio Onofri, che ha espresso un suo parere sull’attaccante del Napoli Lozano. Ecco quanto riportato:

“Non ci voleva uno scienziato a dire che Lozano fosse forte. L’ho visto per tanti anni prima al Pachuca e poi in Olanda, aveva solo bisogno di quel momento di riflessione in una situazione ambientale e calcistica diversa. La cifra pagata conta relativamente, a volte si commette un errore su quello, ma parliamo di un calciatore che possiede tante qualità tecniche, può essere l’arma vincente e il valore aggiunto del Napoli“