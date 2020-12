Sky – Meret verso la maglia da titolare, c’è anche Ghoulam!

Domani, domenica 13 dicembre, il Napoli ospiterà la Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona. I blucerchiati sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata contro il Milan, gli azzurri invece vogliono trovare più continuità in Campionato dopo la qualificazione in Europa League.

Stando a quanto rivelato da Sky Sport all’interno della formazione del Napoli si dovrebbero rivedere Meret in porta e Ghoulam in difesa mentre in attacco ritorna Politano al posto di Lozano.

Ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.Gattuso.

La formazione della Sampdoria

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero, Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez; Quagliarella. All.Ranieri.