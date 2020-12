SKY – Llorente è nel mirino della Sampdoria: chiesta partecipazione dell’ingaggio al Napoli. I dettagli

Fernando Llorente, attaccante del Napoli ed ex della Juve, oramai è ai margini del progetto di Gattuso, infatti, quest’anno non è mai sceso in campo. In coincidenza la Sampdoria è in cerca di un attaccante e pare che abbia messo nel mirino proprio il centravanti spagnolo.

Stando a quando rivelato da Sky Sport il club di Ferrero ha proposto a Llorente sei mesi di contratto e chiede al Napoli un contributo per l’ingaggio, ma da parte del calciatore al momento non c’è ancora stata un’apertura definitiva.

La punta del Napoli vuole capire se si raggiungerà un’intesa tra le due e società e preferirebbe un contratto da un anno e mezzo. Al riguardo, però, la Samp è ferma sui sei mesi e ora dovrà tenere d’occhio la concorrenza del Benevento e della Fiorentina.